Alisson, gata să plece de la Liverpool! A început deja negocierile cu altă echipă

Alisson, gata să plece de la Liverpool! A început deja negocierile cu altă echipă Premier League
Liverpool a avut parte de un sezon dezamăgitor pe plan intern, în contextul în care, în vară, s-au făcut investiții de aproape 500 de milioane de euro în transferuri. Este de așteptat ca în următoarea perioadă de mercato să apară noi schimbări, iar postul lui Arne Slot este pus serios sub semnul întrebării, după ce în sezonul precedent a câștigat titlul.

Alisson a început negocierile cu Juventus!

Printre jucătorii care ar putea pleca de la Liverpool se numără ”veteranul” Alisson (33 de ani), portarul brazilian al campioanei Angliei, care și-a găsit deja o altă echipă: a încput negocierile cu Juventus, care îi oferă un contract valabil pentru trei sezoane, scrie Gazzetta dello Sport.

Pentru Alisson, o experiență la Juventus ar putea însemna ultimul său contract înainte de retragere, dar și o revenire în Serie A, acolo unde a mai evoluat pentru AS Roma.

Sud-americanul este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Liverpool. A fost transferat în 2018, în ”mandatul” lui Jurgen Klopp, pentru 72 de milioane de euro, și a adus siguranță în poarta echipei, fiind o piesă importantă în performanțele reușite ”cormorani”.

Juventus ar trebui să plătească și o sumă de transfer pentru Alisson, dacă ar vrea să-l transfere. Contractul său cu Liverpool este scadent în vara anului 2027.

Liverpool, locul cinci în Premier League

Liverpool este acum pe locul cinci, cu 52 de puncte, și are șanse bune de a prinde un loc de Champions League la finele acestui sezon, profitând și de faptul că rivala Chelsea are trei înfrângeri consecutive și a rămas cu 48 de puncte.

În următoarea etapă din Premier League, Liverpool va disputa derby-ul orașului cu Everton, duminică, de la ora 16:00, LIVE pe VOYO.

Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
Reacția lui Chivu după remontada făcută în fața lui Como! Italienii, notă și verdict pentru antrenorul român: ”Miroase deja!”
Italienii au anunțat ce se întâmplă cu Cristi Chivu din sezonul următor: ”Nu există nici cea mai mică îndoială”
Matei Lucescu va da lovitura de start la un meci din Superligă
Anunțul Iranului după cinci săptămâni de război: „Cupa Mondială în SUA? Asta e decizia noastră“
Coșmarul lui Drăgușin: anunțul despre Tottenham arată dimensiunea dezastrului
Inter Milano i-a pregătit deja noul contract lui Cristi Chivu!
Lista neagră a lui Becali, tot mai mare: „Unul face greșeli de te curăță, celălalt se ascunde de minge“
Antrenor surpriză la Farul în locul lui Ianis Zicu

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

Dan Șucu se pregătește să desfacă șampania! Ce bucurie i-a făcut Genoa și ce a scris Gazzetta dello Sport

Polonia – România 34-38, victorie și CALIFICARE! Moment IREAL pe VOYO: am dat gol în triplă inferioritate numerică! Vom juca în Final Four-ul EHF Euro Cup

Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"



Lista neagră a lui Becali, tot mai mare: „Unul face greșeli de te curăță, celălalt se ascunde de minge“
Coșmarul lui Drăgușin: anunțul despre Tottenham arată dimensiunea dezastrului
Inter Milano i-a pregătit deja noul contract lui Cristi Chivu!
FCSB, prima plecare certă din vară: „Un pas înainte!“
Italienii au anunțat ce se întâmplă cu Cristi Chivu din sezonul următor: ”Nu există nici cea mai mică îndoială”
Pierdere uriașă pentru Liverpool: ”Îi respect decizia! Ne va lipsi!”
Zi de coșmar pentru Alisson și Van Dijk! Liverpool a pierdut derby-ul cu Arsenal de pe Emirates
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

