Alisson, gata să plece de la Liverpool! A început deja negocierile cu altă echipă

Liverpool a avut parte de un sezon dezamăgitor pe plan intern, în contextul în care, în vară, s-au făcut investiții de aproape 500 de milioane de euro în transferuri. Este de așteptat ca în următoarea perioadă de mercato să apară noi schimbări, iar postul lui Arne Slot este pus serios sub semnul întrebării, după ce în sezonul precedent a câștigat titlul.

Printre jucătorii care ar putea pleca de la Liverpool se numără ”veteranul” Alisson (33 de ani), portarul brazilian al campioanei Angliei, care și-a găsit deja o altă echipă: a încput negocierile cu Juventus, care îi oferă un contract valabil pentru trei sezoane, scrie Gazzetta dello Sport.

Pentru Alisson, o experiență la Juventus ar putea însemna ultimul său contract înainte de retragere, dar și o revenire în Serie A, acolo unde a mai evoluat pentru AS Roma.