Transferul lui Viveros, o prioritate pentru Aston Villa

Aston Villa vrea să-l transfere în perioada de marcato din iarna viitoare pe atacantul Kevin Viveros. Clubul din Birmingham este dispus să plătească 25 de milioane de euro plus bonusuri de performanță pentru achiziția columbianului, care a fost numit "Noul Radamel Falcao" de către presa din țara sa, datorită calităților asemănătoare ce cele ale fostului jucător de la River Plate, FC Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano și Millonarios Bogota. El ar mai fi urmărit de Sunderland, Corinthians, Flamengo și FC Porto.

Vârful este considerat unul dintre cei mai buni jucători din America de Sud, bifând 36 de meciuri și 21 de goluri pentru clubul brazilian Athletico Paranaense, în toate competițiile. Acesta și-a ajutat echipa să termine pe locul al patrulea în Campeonato Brasileiro Serie A și să se califice în grupele Copa Libertadores. În acest moment, Villa ocupă locul al 15-lea în Premier League și este pe poziția a noua în faza ligii din Champions League, iar Unai Emery îi are la dispoziție pe atacanții Nicolas Jackson, Tammy Abraham și Brian Madjo.

A jucat în Columbia, Brazilia, Venezuela și Bosnia

Kevin Stiven Viveros Rodallega (26 de ani / 180 cm) este născut la Buenaventura (departamentul Valle del Cauca) și a jucat pentru echipele America de Cali (2018-2019), Atletico Cali (2019 / împrumutat), Itagui Leones (2020 / împrumutat), Carabobo FC (2022), Deportivo Cali (2023 / împrumutat), FK Sarajevo (2023), La Equidad Bogota (2024 / împrumutat), Atletico Nacional Medellin (2024, împrumutat / 2024-2025) și Athletico Paranaense (2025-).

Are 3 selecții pentru naționala Columbiei, iar în palmaresul său se găsesc Liga DIMAYOR (2024) și Copa Colombia (2024). Poate evolua ca atacant central și extremă dreapta și este cotat la 20 de milioane de euro).

Recent, Kevin Viveros și-a schimbat impresarul. Atacantul columbian a început să lucreze cu Marco Vanzini de la CAA Stellar, o agenție cu o prezență puternică pe piața internațională de transferuri în fotbal, care îi mai reprezintă, printre alții, pe Elliot Anderson (Manchester City), Fermin Lopez (FC Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester City), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Ezri Konsa (Arsenal), Omar Marmoush (Tottenham) și Ibrahima Konate (Real Madrid).

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