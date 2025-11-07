OFICIAL Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia!

Fiul Cristinei P&icirc;rv joacă fotbal și a semnat &icirc;n Brazilia! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fiul Cristinei Pîrv și al marelui Giba, Patrick Pîrv de Godoy, și-a ales propriul drum în sport. 

TAGS:
Patrick Pîrv de Godoycristina pirvgibaathletico paranaense
Din articol

Deși provine dintr-o familie care a scris istorie în volei, tânărul de 17 ani nu a urmat aceeași cale.

Patrick joacă fotbal și a semnat recent cu academia lui Athletico Paranaense, unul dintre cele mai apreciate cluburi din Brazilia atunci când vine vorba de formarea tinerelor talente.

Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia!

Născut pe 2 septembrie 2008 la Curitiba, Patrick are dublă cetățenie, română și braziliană. Este fundaș central și impresionează deja prin statură, având 1,90 m. A început să joace fotbal în Italia, la academia lui Modena, însă anul acesta s-a întors în Brazilia pentru a face pasul următor în cariera sa.

Transferul la Athletico Paranaense U20 a fost anunțat oficial în toamnă. Clubul l-a integrat în lotul de tineret, acolo unde se pregătește pentru debutul în competițiile naționale.

La scurt timp după semnare, puștiul a postat o fotografie cu tricoul noului club, însoțită de mesajul „Dumnezeu să binecuvânteze acest nou pas”. Cristina Pîrv, mama lui, a reacționat emoționată: „Dumnezeu să te binecuvânteze în această alegere, te iubesc infinit.”

Patrick este fiul a două legende din volei

Cristina Pîrv este una dintre cele mai mari valori ale voleiului românesc, iar în palmaresul ei se numără prezențe la Campionatele Mondiale și Europene. Mai mult, românca se poate lăuda cu 18 trofee cu echipele sale de club în 20 de ani de carieră, plus 19 premii individuale. Mai mult, a fost de două ori numită cea mai bună jucătoare a Campionatului European.

Tatăl lui Patrick, Giba, este considerat de mulți cel mai mare voleibalist din istorie, este campion olimpic și triplu campion mondial cu Brazilia, membru al Hall of Fame.

În vitrina sa regăsim trei medalii olimpice (aur la Atena 2004, argint la Beijing 2008 şi la Londra 2012), trei campionate mondiale (2002, 2006, 2010), precum şi opt medalii de aur în Liga Mondială (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010).

  • 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Italienii &icirc;l iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul rom&acirc;n
Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român
Vi-l amintiți pe Ante Puljic? Unde joacă astăzi fostul căpitan de la Dinamo, la 38 de ani
Vi-l amintiți pe Ante Puljic? Unde joacă astăzi fostul căpitan de la Dinamo, la 38 de ani
ULTIMELE STIRI
Marele absent de la naționala Rom&acirc;niei. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
Mircea Lucescu a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Italienii &icirc;l iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul rom&acirc;n
Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român



Recomandarile redactiei
Marele absent de la naționala Rom&acirc;niei. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Marele absent de la naționala României. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu acasă
Italienii &icirc;l iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul rom&acirc;n
Italienii îl iubesc pe Chivu! Postarea lui Inter care spune tot despre antrenorul român
Mircea Lucescu a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
Un singur debutant convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu! Așteaptă de ani de zile primul meci
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
Alte subiecte de interes
Cristina P&icirc;rv, la fileu cu un fost mare atacant &icirc;nainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina P&icirc;rv a dezvăluit ce cadou din Rom&acirc;nia i-a dus lui Pele: I-a plăcut, normal!
Cristina Pîrv a dezvăluit ce cadou din România i-a dus lui Pele: "I-a plăcut, normal!"
Cristina P&icirc;rv, cea mai valoroasă voleibalistă din istoria Rom&acirc;niei:&nbsp;&bdquo;Eu pot, eu vreau, eu fac!&rdquo; Aproape să intre &icirc;n depresie după divorțul de marele Giba, și-a revenit prin credința &icirc;n Dumnezeu
Cristina Pîrv, cea mai valoroasă voleibalistă din istoria României: „Eu pot, eu vreau, eu fac!” Aproape să intre în depresie după divorțul de marele Giba, și-a revenit prin credința în Dumnezeu
Duminica neagră la Cruzeiro! Un suporter omor&acirc;t de rivali după meciul care a consemnat eliminarea-record &icirc;n secunda 3
Duminica neagră la Cruzeiro! Un suporter omorât de rivali după meciul care a consemnat eliminarea-record în secunda 3
Primul transfer confirmat al Barcelonei din iarnă a vorbit despre mutare
Primul transfer confirmat al Barcelonei din iarnă a vorbit despre mutare
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!