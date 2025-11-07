Deși provine dintr-o familie care a scris istorie în volei, tânărul de 17 ani nu a urmat aceeași cale.

Patrick joacă fotbal și a semnat recent cu academia lui Athletico Paranaense, unul dintre cele mai apreciate cluburi din Brazilia atunci când vine vorba de formarea tinerelor talente.



Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia!



Născut pe 2 septembrie 2008 la Curitiba, Patrick are dublă cetățenie, română și braziliană. Este fundaș central și impresionează deja prin statură, având 1,90 m. A început să joace fotbal în Italia, la academia lui Modena, însă anul acesta s-a întors în Brazilia pentru a face pasul următor în cariera sa.



Transferul la Athletico Paranaense U20 a fost anunțat oficial în toamnă. Clubul l-a integrat în lotul de tineret, acolo unde se pregătește pentru debutul în competițiile naționale.

