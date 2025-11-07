Deși provine dintr-o familie care a scris istorie în volei, tânărul de 17 ani nu a urmat aceeași cale.
Patrick joacă fotbal și a semnat recent cu academia lui Athletico Paranaense, unul dintre cele mai apreciate cluburi din Brazilia atunci când vine vorba de formarea tinerelor talente.
Fiul Cristinei Pîrv joacă fotbal și a semnat în Brazilia!
Născut pe 2 septembrie 2008 la Curitiba, Patrick are dublă cetățenie, română și braziliană. Este fundaș central și impresionează deja prin statură, având 1,90 m. A început să joace fotbal în Italia, la academia lui Modena, însă anul acesta s-a întors în Brazilia pentru a face pasul următor în cariera sa.
Transferul la Athletico Paranaense U20 a fost anunțat oficial în toamnă. Clubul l-a integrat în lotul de tineret, acolo unde se pregătește pentru debutul în competițiile naționale.
La scurt timp după semnare, puștiul a postat o fotografie cu tricoul noului club, însoțită de mesajul „Dumnezeu să binecuvânteze acest nou pas”. Cristina Pîrv, mama lui, a reacționat emoționată: „Dumnezeu să te binecuvânteze în această alegere, te iubesc infinit.”
Patrick este fiul a două legende din volei
Cristina Pîrv este una dintre cele mai mari valori ale voleiului românesc, iar în palmaresul ei se numără prezențe la Campionatele Mondiale și Europene. Mai mult, românca se poate lăuda cu 18 trofee cu echipele sale de club în 20 de ani de carieră, plus 19 premii individuale. Mai mult, a fost de două ori numită cea mai bună jucătoare a Campionatului European.
Tatăl lui Patrick, Giba, este considerat de mulți cel mai mare voleibalist din istorie, este campion olimpic și triplu campion mondial cu Brazilia, membru al Hall of Fame.
În vitrina sa regăsim trei medalii olimpice (aur la Atena 2004, argint la Beijing 2008 şi la Londra 2012), trei campionate mondiale (2002, 2006, 2010), precum şi opt medalii de aur în Liga Mondială (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010).