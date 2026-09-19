Tottenham - Aston Villa, 14:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Spurs, fără victorie în acest sezon

Tottenham - Aston Villa, 14:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Spurs, fără victorie în acest sezon Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham se duelează cu Aston Villa în etapa a cincea din Premier League, de la ora 14:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1.

TAGS:
TottenhamAston VillaPremier League
Din articol

Cele mai importante faze din meci pot fi revăzute pe site-ul Sport.ro.

Tottenham - Aston Villa, 14:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1

După primele patru jocuri ale acestui sezon, Spurs a reușit să acumuleze doar două puncte. Echipa lui Roberto De Zerbi a obținut doar două remize și două înfrângeri în această stagiune.

Nici Aston Villa nu stă mai bine. A acumulat un singur punct.

Tottenham ocupă locul 17 în clasamentul din Premier League, în timp ce Aston Villa este pe locul 19 în ierarhie.

În stagiunea precedentă, cele două formații s-au întâlnit de trei ori. În turul campionatului, Aston Villa a avut câștig de cauză, scor 2-1. Același scor a fost înregistrat și în FA Cup. Tottenham și-a luat revanșa în returul campionatului, când s-a impus cu 2-1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
AS Roma - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: primul test important pentru Cristi Chivu în noul sezon de Serie A
AS Roma - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: primul test important pentru Cristi Chivu în noul sezon de Serie A
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"



Recomandarile redactiei
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Logodnica superbă a starului Angliei sare la gâtul lui Thomas Tuchel
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Abia a ajuns la FCSB, dar este neliniștit și poate pleca în iarnă: ”E foarte stresat!”
Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!”
Vedeta lui FCSB, pusă în gardă: ”Probabil va avea grijă Gigi Becali de el!”
Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania
Kylian Mbappe, atac indirect către Barcelona! Reacția face mare vâlvă în Spania
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!