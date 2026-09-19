Tottenham - Aston Villa, 14:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Spurs, fără victorie în acest sezon

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După primele patru jocuri ale acestui sezon, Spurs a reușit să acumuleze doar două puncte. Echipa lui Roberto De Zerbi a obținut doar două remize și două înfrângeri în această stagiune.

Nici Aston Villa nu stă mai bine. A acumulat un singur punct.

Tottenham ocupă locul 17 în clasamentul din Premier League, în timp ce Aston Villa este pe locul 19 în ierarhie.

În stagiunea precedentă, cele două formații s-au întâlnit de trei ori. În turul campionatului, Aston Villa a avut câștig de cauză, scor 2-1. Același scor a fost înregistrat și în FA Cup. Tottenham și-a luat revanșa în returul campionatului, când s-a impus cu 2-1.