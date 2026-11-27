Fostul selecționer al naționalei ar putea să transfere în iarnă fotbaliști români sau stranieri din Superligă, iar în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, a fost analizată această posibilitate.

Patru variante de transferuri pentru Edi Iordănescu la Watford

Moderatorul Andrei Grecu l-a întrebat pe jurnalistul Mihai Mironică ce jucători i-ar recomanda lui Edi Iordănescu din fotbalul românesc.

Mironică l-a nominalizat pe Dennis Man, însă s-a arătat sceptic că extrema lui PSV ar accepta să joace la Watford. Din Superliga, cunoscutul comentator i-a recomandat pe Assad Al-Hamlawi și Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova și pe Alaa Bellaarouch de la Dinamo.

Mihai Mironică: „Sunt și în campionatul României jucători”

„Dennis Man, dar nu se duce el acolo. Al-Hamlawi mi se pare un jucător interesant. Mi-ar fi venit să zic și Mora, dar la cum l-a pulverizat Osman, care nu există pentru Brighton la meciurile din Premier League. A fost cel mai bun jucător al meciului, iar pe Mora l-a făcut praf. Iar după ce s-a întâmplat aseară, parcă nu îmi mai vine să spun: 'Edi Iordănescu, uită-te la Mora'.

Sunt și în campionatul României jucători. Cicâldău mi se pare un jucător bun, dar a fost aseară la fel ca ceilalți. Portarul lui Dinamo mi se pare de valoarea aceea, Bellaarouch”, a declarat jurnalistul Mihai Mironică, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.