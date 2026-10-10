Aston Villa - Brentford 2-2, cu gol după gol marcat în fiecare repriză

Brentford a deschis scorul în minutul 10, prin Yegor Yarmolyuk, însă Aston Villa a restabilit egalitatea după numai două minute. Nicolas Jackson a înscris în minutul 12, iar cele două formații au intrat la vestiare la egalitate.

Scenariul s-a repetat și după pauză. John McGinn a adus-o pe Aston Villa în avantaj în minutul 77, dar bucuria gazdelor a durat tot două minute. Ajer a marcat în minutul 79 și a stabilit scorul final, 2-2.