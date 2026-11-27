U Cluj - Sepsi, ora 17:30, LIVE TEXT

Fără înfrângere în ultimele cinci partide din campionat, Universitatea Cluj vine cu un moral bun înainte de meciul cu Sepsi. Este pe locul cinci, cu 29 de puncte, și poate face încă un pas către play-off cu o victorie în fața piteștenilor.

Situația nu este la fel de ”roz” în tabăra covăsnenilor, chiar dacă echipa este pe locul 11 și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Se vorbește tot mai mult despre înlocuirea antrenorului Ovidiu Burcă, dar un rezultat pozitiv la Cluj ar putea liniște apele în club.

Universitatea și Sepsi OSK s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de două ori s-au impus clujenii, de trei ori au câștigat covăsnenii, iar alte două jocuri s-au terminat la egalitate.

Primele dueluri au avut loc în sezonul regulat 2022-2023, când gruparea din Sf. Gheorghe a câştigat ambele meciuri, 1-0 în deplasare şi 2-1 pe teren propriu.

Cristiano Bergodi a antrenat gruparea covăsneană în sezoanele 2021-2022 / 2022-2023, mandatul italianului fiind unul de-a dreptul remarcabil: a câștigat de două ori Cupa României și, o dată, Supercupa.