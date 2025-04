Arsenal vrea să-l aducă pe Joan Garcia, portarul lui Espanyol Barcelona.



Arsenal va avea în lot doi portari spanioli

"Tunarii" sunt dispuși să plătească 20 de milioane de euro plus bonusuri, pentru a-și asigura unul dintre posturile deficitare din lot. Managerul Mikel Arteta și scouterul șef Jason Ayto au căzut de acord că Joan Garcia este cea mai bună soluție, într-un raport calitate - preț, iar o ofertă oficială va fi făcută în perioada următoare.



În acest moment, Arsenal FC îi are sub contract pe goalkeeperii David Raya (29 de ani / Spania) și Neto (35 de ani / Brazilia), dar ultimul este împrumutat de la Bournemouth, în timp ce tinerii Tommy Setford (19 ani) și Jack Porter (16 ani) au completat lotul.



Londonezii ocupă locul secund în Premier League, după 31 de etape jucate din acest sezon, la 11 puncte în spatele liderului Liverpool și la cinci lungimi în fața lui Nottingham Forest. Au fost eliminați de Newcastle United din EFL Cup (semifinale / 0-2, 0-2) și de Manchester United din FA Cup (turul 3 / 1-1, 3-5 d.l.d) și vor întâlni pe Real Madrid în sferturile de finală ale Champions League (8 și 16 aprilie).



Garcia este campion olimpic la Paris 2024

Joan Garcia Pons (23 de ani / 191 cm) este născut la Sallent (Catalunia) și s-a format la juniorii cluburilor CE Manresa, CF Damm și Espanyol Barcelona. La nivel de seniori a evoluat pentru Espanyol B (2019-2021) și Espanyol (2021-2025).



Are selecții pentru naționalele U17, U18, U19, U21 și U23 ale Spaniei și în palmares are medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), Espanyol Male Player of the Season (2023-2024) și La Liga Save of the Month (februarie 2025, martie 2025). Este cotat la 20 de milioane de euro și are contract cu RCD Espanyol până în iulie 2028.



Foto - Getty Images