Manchester City și Arsenal s-au înțeles în urma negocierilor, iar atacantul brazilian a fost transferat pe suma de 45 milioane de lire sterline (aproximativ 53 milioane de euro).

Cotat la 50 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, Jesus a semnat un contract pe cinci ani cu "tunarii" de pe Emirates, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare pe contul său oficial de Twitter

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. ????⚪️???? #AFC

Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.

