Acord pentru transferul lui Gabriel Jesus! Suma încasată de Manchester City

Atacantul brazilian are șanse mari să evolueze la Arsenal din sezonul următor. "Tunarii" au bătut palma cu Manchester City, iar mutarea se va face în schimbul sumei garantate de 45 de milioane de lire sterline (aproximativ 53 de milioane de euro), anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Acum, Arsenal trebuie să ajungă la un acord și cu fotbalistul brazilian, însă sunt șanse mari ca Gabriel Jesus să accepte mutarea la formația londoneză.

Gabriel Jesus a fost transferat de Manchester City în 2017, de la Palmeiras, în schimbul sumei de 32 de milioane de euro, iar sub comanda lui Pep Guardiola a evoluat în 236 de meciuri și a marcat 95 de goluri.

Campioana Angliei este acoperită în zona atacanților centrali pentru sezonul următor. Manchester City și-a asigurat deja serviciile lui Erling Haaland, transferat de la Borussia Dortmund, în schimbul a 60 de milioane de euro, dar și pe ale argentinianului Julian Alvarez, cumpărat de la River Plate, pentru 17 milioane de euro.

Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting - been told guaranteed fee is £45m. ???????????? #AFC

Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp - final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks