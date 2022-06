Ernesto Valverde se întoarce! Fostul antrenor al Barcelonei este ca și ”instalat” la noua sa echipă

Antrenorul a fost înlăturat de fosta conducere a Barcelonei la începutul anului 2020, din cauza rezultatelor modeste. De atunci, tehnicianul care a câștigat două titluri, o Cupă a Spaniei și o Supercupă alături de Barcelona este liber de contract.

Valverde va avea o nouă echipă începâd cu sezonul următor. Jurnalistul Nicolo Schira anunță pe pagina sa de Twitter că tehnicianul o va prelua pe Athletic Bilbao, echipă pe care a mai antrenat-o în două ”mandate”.

