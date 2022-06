Presa internațională a tot scris că Ronaldo ar putea pleca la Bayern Munchen și Chelsea, conducerea londonezilor chiar întâlnindu-se cu agentul starului, Jorge Mendez, pentru a discuta despre un posibil transfer.

Ce-i drept, Manchester United nu vrea să-l lase pe CR7 să plece de pe Old Trafford, a anunțat jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. Italianul a specificat că noul tehnician al "diavolilor roșii", Erik Ten Hag, își dorește să colabereze cu starul portughez și, cel mai probabil, neerlandezul va croi o echipă în jurul atacantului.

„Conducerea lui Manchester United vede situația într-un mod foarte clar. Ronaldo nu este de vânzare, se bazează pe el, iar Ten Hag va aprecia mult să lucreze cu acesta și să știe că va face parte din echipă sezonul viitor”, a spus Fabrizio Romano într-un video postat pe contul său oficial de YouTube.

▫️ Man Utd insist he’s not for sale, as they want him for next season.

▫️ Mendes discussing with clubs to explore options, Bayern said no.

▫️ Cristiano likes ten Hag but wants to see ‘ambition’ on the market.

