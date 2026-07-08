Face orice pentru Luka Modric: „Mă voi duce personal să-l aduc!”

Luka Modric a fost titular în toate meciurile Croației de la Campionatul Mondial din 2026.

Mijlocașul de 40 de ani a rămas liber de contract după ce înțelegerea cu AC Milan s-a încheiat la finalul lunii iunie.

Luka Modric, dorit cu insistență: „Mă voi duce personal să-l aduc!”

Fotbalistul croat a reușit un sezon excelent în stagiunea trecută în tricoul lui AC Milan, după ce a fost adus liber de contract de la Real Madrid în vara lui 2025.

Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan, își dorește să îl păstreze pentru încă un sezon pe Luka Modric și a anunțat că este pregătit să negocieze personal cu fotbalistul de 40 de ani.

„Vreau ca Modric să rămână. Am vorbit cu Luka și, dacă va fi nevoie... mă voi duce personal să-l aduc! Îl vreau pe Modrić alături de noi în acest sezon”, a declarat Ruben Amorim, conform lui Fabrizio Romano.