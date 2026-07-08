Face orice pentru Luka Modric: „Mă voi duce personal să-l aduc!”

Face orice pentru Luka Modric: „Mă voi duce personal să-l aduc!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Luka Modric este în continuare un fotbalist important la 40 de ani. 

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Luka Modric a fost titular în toate meciurile Croației de la Campionatul Mondial din 2026.

Mijlocașul de 40 de ani a rămas liber de contract după ce înțelegerea cu AC Milan s-a încheiat la finalul lunii iunie.

Luka Modric, dorit cu insistență: „Mă voi duce personal să-l aduc!”

Fotbalistul croat a reușit un sezon excelent în stagiunea trecută în tricoul lui AC Milan, după ce a fost adus liber de contract de la Real Madrid în vara lui 2025.

Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan, își dorește să îl păstreze pentru încă un sezon pe Luka Modric și a anunțat că este pregătit să negocieze personal cu fotbalistul de 40 de ani.

„Vreau ca Modric să rămână. Am vorbit cu Luka și, dacă va fi nevoie... mă voi duce personal să-l aduc! Îl vreau pe Modrić alături de noi în acest sezon”, a declarat Ruben Amorim, conform lui Fabrizio Romano.

Luka Modric a evoluat în patru meciuri la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și a reușit o pasa decisivă.

37 de meciuri, două goluri, trei pase decisive sunt cifrele mijlocașului de 40 de ani sezonul trecut, în tricoul lui AC Milan.

Luka Modric este cotat la 3,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Trasfermarkt.com.

Luka Modric, cel mai în vârstă jucător care reușește o pasă decisivă

Finalul le-a aparținut însă croaților. În minutul 83, Luka Modric a executat perfect un corner, iar Nikola Vlasic a reluat cu capul în plasă și a stabilit scorul final, 2-1.

La 40 de ani, legendarul mijlocaș croat a oferit pasa decisivă la golul victoriei și a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un assist la un Campionat Mondial.

﻿Un alt record a fost stabilit și de Petar Sucic. La 22 de ani și 245 de zile, acesta a devenit al doilea cel mai tânăr marcator din istoria Croației la Cupa Mondială, fiind depășit doar de Josko Gvardiol, care înscria la ediția din 2022, la vârsta de 20 de ani și 328 de zile.

Grație acestui succes, Croația a încheiat grupa pe locul secund și merge în faza eliminatorie.

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