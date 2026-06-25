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„Tunarii” au activat clauza de achiziționare definitivă a fundașului central Piero Hincapie (24 de ani), în valoare de 40 de milioane de euro.

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Clubul nord-londonez va plăti suma respectivă către Bayer Leverkusen, iar noul angajament al lui Hincapie se va activa de la 1 iulie.

„Suntem încântați că am activat opțiunea pentru transferul definitiv al lui Piero Hincapie la noi, începând cu 1 iulie.

Piero a petrecut sezonul trecut împrumutat de la echipa din Bundesliga Bayer Leverkusen și a fost o parte integrantă a campaniei noastre de victorie în Premier League.

Fundașul în vârstă de 24 de ani a jucat în 39 de meciuri în toate competițiile (n.r.- pentru Arsenal), devenind o componentă-cheie a defensivei noastre, care a primit cele mai puține goluri în ultimele trei sezoane din Premier League.

Într-un prim sezon reușit în nordul Londrei, Piero a debutat pentru noi în victoria noastră cu 2-0, în deplasare, cu Athletic Club, în Liga Campionilor, în septembrie 2025. Primul și singurul gol al lui Piero a venit în remiza noastră în deplasare cu Wolves, în februarie, aceeași lună în care a câștigat premiul pentru 'Jucătorul Lunii lui Arsenal', o distincție pe care avea să o primească și în aprilie.

Piero Hincapie și-a început cariera în Ecuador

Internaționalul ecuadorian și-a început cariera profesională în țara sa natală, la Independiente del Valle. S-a dezvoltat prin sistemul lor de tineret și a obținut primul trofeu, câștigând Copa Libertadores U20 în 2020. În august, același an, Piero s-a transferat la echipa argentiniană Talleres, unde a jucat 22 de meciuri în sezonul său de debut.

Germania a fost următoarea destinație a lui Piero, când a semnat cu Bayer Leverkusen în august 2021, jucând 166 de meciuri în patru sezoane. I-a ajutat să câștige primul titlu din Bundesliga în sezonul 2023/24, când au încheiat sezonul național fără înfrângere.

Căpitanul Ecuadorului la nivel național sub 17 ani, Piero a adunat 54 de selecții pentru țara sa, reprezentând-o totodată la patru turnee majore, inclusiv la actuala Cupă Mondială FIFA 2026.

Toți cei de la club sunt încântați să-l primească înapoi pe Piero printre noi.

Transferul este condiționat doar de finalizarea procedurilor reglementatoare”, a transmis Arsenal, pe site-ul oficial al clubului.

Piero Hincapie a fost integralist în ambele meciuri disputate de naționala sa la CM 2026: înfrângerea 0-1 contra Coastei de Fildeș și egalul 0-0 împotriva reprezentativei din Curacao.

Hincapie va fi titular și în Ecuador - Germania, astăzi, de la ora 23:00.