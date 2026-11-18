După ce a anunțat la prânz că vrea să ia legătura cu tatăl mijlocașului, finanțatorul bucureștenilor a trecut la fapte câteva ore mai târziu. Într-o intervenție în direct la PrimaSport, Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Gică Hagi, dar nu a putut lua legătura cu el din prima încercare.

„Ianis este un subiect foarte delicat, sensibil. Eu l-am sunat pe Gică azi, nu mi-a răspuns. O să îl sun și mâine. Ianis e un om, nu îi spun copil, e un băiat de aur”, a spus Gigi Becali.