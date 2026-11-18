După ce a anunțat la prânz că vrea să ia legătura cu tatăl mijlocașului, finanțatorul bucureștenilor a trecut la fapte câteva ore mai târziu. Într-o intervenție în direct la PrimaSport, Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat pe Gică Hagi, dar nu a putut lua legătura cu el din prima încercare.
„Ianis este un subiect foarte delicat, sensibil. Eu l-am sunat pe Gică azi, nu mi-a răspuns. O să îl sun și mâine. Ianis e un om, nu îi spun copil, e un băiat de aur”, a spus Gigi Becali.
Gigi Becali vrea să-l readucă în România pe Ianis Hagi
Omul de afaceri a explicat de ce insistă să poarte această discuție cu Gică Hagi: „Nu am văzut așa ceva! O dată am stat cu el la masă, dar nu am văzut așa ceva. Atunci, vorbesc cu Gică. Eu cred în el, în România. Părerea mea este că pământul acesta îl ridică pe el, România”.
Legitimat la Alanyaspor din septembrie 2025 și aflat sub contract până în iunie 2027, fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro a prins doar 285 de minute în 9 meciuri din actualul sezon, în campionat și în Cupa Turciei, reușind o singură pasă decisivă.