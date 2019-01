Surpriza URIASA in Premier League! Ce cota avea Manchester City sa PIARDA dupa ce a condus din secunda 24 la Newcastle! Liverpool se poate distanta

Etapa din mijlocul saptamanii din Premier League a consemnat 2 surprize mari!

Echipele din Manchester au avut o seara neagra in Premier League - dupa 8 victorii consecutive de la venirea pe banca lui United, Ole Gunnar Solskjaer a fost oprit cand se astepta mai putin. Burnley a reusit un 2-2 pe Old Trafford dupa ce a condus cu 2-0! Golul egalarii pentru United a venit in minutul 90+2 si a fost al fundasului Lindelof!

Mai rau decat United a patit-o Manchester City! Desi a condus inca din secunda 24 dupa reusita lui Aguero, City a fost invinsa de Newcastle, echipa aflata in pericol de retrogradare! Rondon si Ritchie au intors rezultatul in repriza a doua iar Newcastle a castigat cu 2-1 dupa ce era condusa la pauza - casele de pariuri ofereau inaintea partidei o cota incredibila pentru un asemenea deznodamant: 126!

Surpriza e cu atat mai mare cu cat City avea o serie de 22 de partide fara infrangere in fata lui Newcastle, cea mai lunga serie in fata unui adversar din Premier League! Manchester City a pierdut 16 puncte in actuala stagiunea - in tot sezonul precedent in care a castigat titlul, City pierduse doar 14 puncte! Guardiola putea sa egaleze si recordul lui Jose Mourinho dupa 100 de meciuri in Premier League - 237 de puncte! Infrangerea cu Newcastle a facut insa ca Pep sa ramana cu 234 de puncte dupa primele 100 de partide in aceasta competitie.

De infrangerea lui Newcastle poate sa profite Liverpool, cea care joaca in aceasta seara cu Leicester si se poate distanta la 7 puncte in fruntea clasamentului!

"Nu a fost cel mai bun meci al nostru. Am inscris rapid dar pe parcursul partidei nu am avut ritmul necesar pentru a ne impune jocul. Nu ne-a ajutat golul inscris devreme. Si cand nu profiti de oportunitati meciul ramane deschis, asa ca felicitari celor de la Newcastle.



Daca (Liverpool) castiga, vor fi multe puncte (de recuperat). Dar suntem in ianuarie, nu este aprilie. Mai sunt multe meciuri, nu vom renunta. Este mai dificil acum, dar avem sansele noastre de a castiga si stim cum sa obtinem victorii. Cand esti in spate nu iti permiti sa pierzi puncte" a spus Guardiola dupa partida.

Pep Guardiola reacts to Man City's 2-1 defeat at Newcastle, which leaves them four points behind Liverpool ???? ???? @DesKellyBTS pic.twitter.com/HxP2jTSTUL — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 29, 2019