SUPER-LOVITURA data de Liverpool! Campioana Angliei s-a inteles cu Thiago Alcantara de la Bayern 

Dupa ce parea ca englezii nu vor mai concretiza transferul, spaniolul va semna un contract valabil pe 4 ani.

Potrivit jurnalistului Mohamed Bouhafsi de la RMC Sport, mijlocasul in varsta de 29 de ani le-ar fi spus deja colegilor de la Bayern ca va pleca in aceasta vara. In plus, Thiago si-ar fi gasit deja si o casa in Liverpool.

Tot ce ramane de facut este ca Liverpool si Bayern sa se inteleaga asupra pretului sau. "Cormoranii" au mai multe optiuni deja la mijlocul echipei, dar aducerea lui Thiago ar intari lotul, deoarece este probabil unul dintre cei mai buni jucatori din lume pe postul sau.

Spaniolul si-a demonstrat clasa vineri, in meciul contra Barcelonei. Bavarezii au castigat cu un umilitor 8-2 si au mers mai departe in semifinalele Champions League.

