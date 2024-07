Prima ofertă pentru Thiago Alcantara, după ce și-a anunțat retragerea din fotbal

La 33 de ani, fostul campion cu Bayern Munchen și Barcelona a decis să-și încheie cariera de fotbalist, după ce a evoluat în ultimii patru ani pentru Liverpool.

Brazilianul nu va sta foarte mult timp ”pe tușă” și a primit deja oferte pentru a reveni în fotbal din postura de antrenor. Hansi Flick, fostul său antrenor de la Bayern Munchen, vrea să-l ia în staff-ul său de la Barcelona!

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, fostul mijlocaș spaniol este tentat să accepte oferta venită din partea fostului său antrenor!

”Voi fi întotdeauna dispus să dau înapoi ceea ce mi s-a dat și sunt recunoscător pentru timpul în care m-am bucurat.

Fotbal, îți mulțumesc, dar și tuturor celor care m-au însoțit și m-au făcut un jucător și o persoană mai bună de-a lungul timpului. Pe curând, Thiago”, a scris Thiago Alcantara pe Twitter.

???? Hansi Flick has made an offer to Thiago to become part of his coaching staff at Barcelona.

He is leaning towards accepting the offer! ????????

(Source: @tjuanmart) pic.twitter.com/zAZaMxa3in