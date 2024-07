Thiago Alcantara, fost campion cu Bayern Munich și Barcelona, și-a anunțat oficial retragerea sa din fotbalul profesionist la vârsta de 33 de ani.

Cu toate acestea, spaniolul nu se retrage complet din fotbal, ci intră într-un nou capitol ca parte din staff-ul de antrenori al FC Barcelona, condus de Hansi Flick.

