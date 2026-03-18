Portughezii au ”turat motoarele” și au învins fără drept de apel echipa care a făcut senzație în acest sezon de Champions League, scor 5-0.

Bodo/Glimt s-a umplut de bani după sezonul din Champions League

Astfel, parcursul lui Bodo/Glimt se oprește în optimi, dar norvegienii rămân cu un parcurs impresionant și cu victorii istorice, cu echipe precum Atletico Madrid (2-1), Manchester City (3-1), respectiv Inter Milano (3-1 și 2-1).

Pentru o echipă dintr-un orășel de 40.000 de locuitori, Bodo/Glimt a reușit imposibilul. Chiar dacă există dezamăgirea eliminării în contextul în care au fost cu un picior în sferturi, norvegienii pot trece peste când se vor uita în conturi: parcursul european le-a adus nu mai puțin de 53 de milioane de euro, o sumă fabuloasă pentru un club de un asemenea nivel.

Dacă s-ar fi calificat în faza următoare a competiției, Bodo/Glimt ar fi putut încasa încă 12,5 milioane de euro, un bonus consistent pentru nivelul la care se află clubul.

”Fenomenul” Bodo/Glimt: de nicăieri, cu patru titluri în șase ani și victorii istorice

”Micuța” Bodo/Glimt are doar patru titluri în toată istoria, toate cucerite în ultimii șase ani. În sezonul precedent a scăpat printre degete titlul în fața celor de la Viking, la o diferență de un singur punct, astfel că în sezonul următor va avea un parcurs mai dificil pentru accederea în faza principală din Champions League, deoarece nu va fi pe ”ruta campioanelor”.

Norvegienii au făcut victime ”cu nume” și în Europa League sau Conference League. Victoriile cu Roma lui Jose Mourinho (6-1 și 2-1) rămân în memoria fanilor fotbalului, dar și cele cu Celtic, Beșiktaș, Lazio sau FC Porto.