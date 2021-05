Fostul jucator de la CFR Cluj se poate bate la titlu cu Lucescu! Sahtior il doreste cu orice pret pe Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi poate semna cu Sahtior la finalul sezonului.

Potrivit Sky Sport Italia, fostul jucator al lui CFR Cluj si actualul antrenor al lui Sassuolo este foarte aproape sa ajunga la o intelegere cu Sahtior Donetsk.

Tehnicianul italian este in discutii avansate cu fosta echipa a lui Mircea Lucescu si este foarte probabil ca De Zerbi sa conduca banca tehnica din sezonul urmator.

Conform sursei citate, De Zerbi va semna un contract valabil pana in iunie 2023 si va avea ca obiectiv castigarea titlului in Ucraina.

Roberto De Zerbi a impresionat cu stilul sau de joc de la Sassuolo si a reusit sa se bata cu formatia italiana in fiecare an pe locurile ce duc in cupele europene.

Momentan, Sassuolo se afla pe locul 8 in Serie A si are 56 de puncte acumulate.