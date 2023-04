Ce decizie a luat Federația din Anglia în cazul arbitrului care l-a lovit pe Andy Robertson

Federaţia engleză de fotbal a anunţat, joi, că nu va aplica nicio sancţiune contra arbitrului asistent care a părut că îl loveşte cu cotul pe fundaşul Andy Robertson, de la Liverpool, la pauza meciului cu Arsenal (2-2), duminica trecută, transmite AFP.

''Nicio măsură nu va fi luată împotriva arbitrului asistent Constantine Hatzidakis după incidentul cu Andy Robertson'', a anunţat FA într-un comunicat.

La finalul unei prime reprize destul de tensionate, în care Liverpool a reuşit să reducă scorul după ce a fost condusă cu 2-0, Robertson s-a îndreptat spre arbitru căruia i s-a adresat în mod vehement.

Hatzidakis a ridicat braţul şi a părut că atinge cu cotul bărbia sau gâtul jucătorului.

???? BREAKING ????

The FA have confirmed following a thorough review of all of the evidence in relation to the recent incident at Anfield involving the Liverpool defender Andrew Robertson and match official Constantine Hatzidakis, there will be NO further action. ❌ pic.twitter.com/AmOfC63dnM