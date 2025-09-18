În minutul patru al meciului, ”cormoranii” au deschis scorul prin Andrew Robertson.



La o lovitură liberă executată în forță de Mohamed Salah în apropierea careului, fundașul stânga a fost izbit de minge, iar balonul, cu traiectoria deviată, a intrat în poarta lui Jan Oblak.



Andy Robertson, savuros după ce a înscris în Liverpool - Atletico Madrid: ”Dați-mi acum premiul Puskas!”



După confruntarea de pe Anfield Road, Andrew Robertson a explicat, prin viziunea sa, faza din careul lui Atletico Madrid. Fundașul stânga a și cerut, cu o fină ironie, să-i fie acordat premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului.



”Antrenorul de faze fixe, dintr-un motiv sau altul, a spus că astăzi am fost esențial la fazele fixe, așa că am luat-o ad litteram! Am încercat doar să mă pun pe direcția portarului ca să nu vadă prea bine.



Execuția a fost fantastică, dați-mi acum premiul Puskas!”, a spus Robertson, potrivit liverpoolfc.com.



Cotat la 18 milioane de euro de site-urile de specialitate, Robertson este legitimat la Liverpool din august 2017 și mai are contract cu echipa pregătită de Arne Slot până la finalul sezonului 2025/26.



Liverpool - Atletico Madrid 3-2



Andy Robertson (4'), Mohamed Salah (6') și Virgil van Dijk (90+2') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Marcos Llorente (45+3' și 81') a făcut-o pentru Atletico Madrid.

