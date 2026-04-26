Mohamed Salah (33 de ani), cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se va despărți de Liverpool la finalul actualei stagiuni, pe care îl va rata. Egipteanul s-a ”rupt” în ultimul meci.
Ce lovitură! Undă verde pentru transferul lui Mohamed Salah: egipteanul pleacă de la Liverpool în vară
Fotbalistul pleacă de pe Anfield după nouă ani.
Potrivit publicației Okaz, antrenorul lui Al Nassr, Jorge Jesus, și-a dat acordul în fața conducerii pentru a demara negocierile cu Salah. La clubul din Riyadh este legitimat și superstarul portughez, Cristiano Ronaldo.
Sursa menționată a evidențiat că Al Nassr este în pole-position ca să-l transfere pe Mohamed Salah la vară și că Jorge Jesus e 100% dornic să-l integreze pe Salah în configurația sa tactică.
- Al Nassr se află în acest moment pe primul loc în clasamentul Arabiei Saudite cu 76 de puncte. După 29 de etape, echipa lui Jorge Jesus a bifat 25 de victorii, un egal și trei eșecuri
- Liverpool e pe patru în Premier League, competiție care se vede pe VOYO, după 34 de etape. ”Cormoranii” au 17 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri
Salah va juca la CM 2026
Ibrahim Hassan a spus că Salah va fi disponibil pentru Cupa Mondială din 2026, la care Egiptul face parte din Grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă şi Iran.
Totuşi, Salah este hotărât să se recupereze la timp pentru turneul din America de Nord, care începe la 11 iunie, şi să evite repetarea situaţiei cu care s-a confruntat la ediţia din 2018, când a fost în cursă pentru recuperarea după o accidentare.
Atunci, el s-a accidentat la umăr, în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-3, din finala Ligii Campionilor, şi cu toate că a marcat în două meciuri pentru naţionala sa, Egiptul a fost eliminat în faza grupelor de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia.
Recorduri Mo Salah
- Cele mai multe goluri într-un sezon de 38 de meciuri în Premier League: 32 de goluri în sezonul 2017–2018
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat cel puțin 20 de goluri în 8 sezoane consecutive: 2017–2025
- Cel mai rapid jucător Liverpool care a ajuns la 50 de goluri în Premier League: în 69 de meciuri
- Cel mai bun marcator al Liverpool în Premier League: 183 de goluri în 284 de meciuri
- Cel mai bun marcator străin din istoria Premier League: 184 de goluri, egalând recordul lui Sergio Agüero
- Primul jucător din istoria Premier League care a marcat și a oferit pase decisive în 11 meciuri diferite într-un singur sezon
- Cel mai rapid jucător care a atins 30 de contribuții la goluri într-un sezon de Premier League: în 18 meciuri
- Primul jucător care a marcat și a oferit pase decisive în 37 de meciuri diferite de Premier League: depășindu-l pe Wayne Rooney
- Primul jucător care a înregistrat cel puțin 15 goluri și 15 pase decisive într-un sezon de Premier League: 2024–2025
- Cel mai bun marcator al Liverpool în competițiile europene: 50 de goluri
- Cel mai bun marcator african din istoria UEFA Champions League: depășindu-l pe Didier Drogba în 2024
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat 20 de goluri în 7 sezoane consecutive
- Al treilea cel mai bun marcator din istoria Liverpool: 229 de goluri, depășindu-l pe Billy Liddell
- Primul jucător din Premier League care a atins 100 de contribuții la goluri în 100 de meciuri: alăturându-se lui Alan Shearer, Thierry Henry și Robin van Persie
- Cel mai bun marcator al Liverpool în deplasare în toate competițiile: 100 de goluri
- Primul jucător din istoria Premier League care a înregistrat cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive înainte de Crăciun
