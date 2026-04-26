Ce lovitură! Undă verde pentru transferul lui Mohamed Salah: egipteanul pleacă de la Liverpool în vară

Mohamed Salah (33 de ani), cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se va despărți de Liverpool la finalul actualei stagiuni, pe care îl va rata. Egipteanul s-a ”rupt” în ultimul meci .

Potrivit publicației Okaz, antrenorul lui Al Nassr, Jorge Jesus, și-a dat acordul în fața conducerii pentru a demara negocierile cu Salah. La clubul din Riyadh este legitimat și superstarul portughez, Cristiano Ronaldo.

Sursa menționată a evidențiat că Al Nassr este în pole-position ca să-l transfere pe Mohamed Salah la vară și că Jorge Jesus e 100% dornic să-l integreze pe Salah în configurația sa tactică.

Al Nassr se află în acest moment pe primul loc în clasamentul Arabiei Saudite cu 76 de puncte. După 29 de etape, echipa lui Jorge Jesus a bifat 25 de victorii, un egal și trei eșecuri

Liverpool e pe patru în Premier League, competiție care se vede pe VOYO, după 34 de etape. ”Cormoranii” au 17 victorii, șapte rezultate de egalitate și 10 înfrângeri

Salah va juca la CM 2026

Ibrahim Hassan a spus că Salah va fi disponibil pentru Cupa Mondială din 2026, la care Egiptul face parte din Grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă şi Iran.

Totuşi, Salah este hotărât să se recupereze la timp pentru turneul din America de Nord, care începe la 11 iunie, şi să evite repetarea situaţiei cu care s-a confruntat la ediţia din 2018, când a fost în cursă pentru recuperarea după o accidentare.

Atunci, el s-a accidentat la umăr, în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-3, din finala Ligii Campionilor, şi cu toate că a marcat în două meciuri pentru naţionala sa, Egiptul a fost eliminat în faza grupelor de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia.

