Andone a ramas fara antrenor la o zi dupa finalul sezonului din Premier League! Surpriza majora: cine e favorit sa-i ia locul

Infrangerea cu City din ultima etapa a Premier League a fost finalul pentru Chris Hughton pe banca lui Brighton.

Clubul a anuntat azi ca se desparte de omul care a adus-o in Premier League sezonul trecut. Hughton a terminat campionatul pe locul 17, primul deasupra liniei de retrogradare.

Din vara, doi romani vor juca pentru Brighton. Langa Andone vine si Baluta de la Viitorul.

In locul lui Hughton, care se afla la club din 2014, Brighton il vrea antrenor pe Graham Potter, acum la Swansea. Englezul a facut minuni la echipa suedeza Ostersunds, pe care a luat-o din Liga a 4-a si a dus-o pana in primavara Europeana, in sezonul trecut al Europa League. Ostersunds a trecut de Galatasaray si PAOK in preliminariile Europa League, apoi s-a calificat dintr-o grupa cu Bilbao, Hertha si Zoria. Doar Arsenal a scos-o in saisprezecimi, insa Ostersunds a invins pe Emirates cu 2-1.

Chrish Hughton, 60 de ani, mai avea contract cu Brighton pana in 2021. Pe langa promovarea in Premier League, cea mai mare performanta a sa ca antrenor al echipei din sudul Angliei este calificarea in semifinalele Cupei, de unde a fost eliminat de Manchester City (0-1).