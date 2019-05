Recordul a fost depasit dupa mai bine de un deceniu! Cel mai tanar jucator din istoria Premier League a debutat la 16 ani si 30 de zile! TOP 10

Recordul in Liga 1 este de 14 ani, 6 luni si 26 zile.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Fulham a retrogradat matematic din Premier League, cu 5 etape inainte de terminarea acestui sezon, dar “The Cottagers” vor ramane in istoria fotbalului englez la un capitol, dupa terminarea campionatului. Pe 4 mai 2019, juniorul Harvey Elliott a debutat in Premier League, dupa ce a fost introdus de antrenorul interimar Scott Parker in infrangerea din deplesare cu Wolverhampton, scor 0-1. La doar 16 ani si 30 de zile, Elliot a devenit cel mai tanar jucator din istoria Premier League, batand recordul precedent detinut de Matthew Briggs (tot Fulham / mai 2007 / 16 ani si 68 de zile).

Pustiul nu este la prima doborare a unui record. Pe 25 septembrie 2018, mijlocasul intra in meciul cu Millwall din EFL Cup, la 15 ani si 174 de zile, devenind cel mai tanar jucator care imbracat tricoul lui Fulham intr-un meci oficial, dar si cel mai tanar fotbalist din istoria acestei competitii. Spre comparatie, cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1 este Roberto Malaele (Viitorul / 14 ani, 6 luni si 26 zile / 25 octombrie 2017), el fiind urmat de Nicolae Dobrin (Dinamo Pitesti / 14 ani, 10 luni si 5 zile / 1 iulie 1962) si Ianis Stoica (FCSB / 14 ani, 10 luni si 23 de zile / 26 octombrie 2017).

Cei mai tineri 10 jucatori din istoria Premier League:

1. Harvey Elliott - Fulham / 4 mai 2019 / 16 ani si 30 zile

2.Matthew Briggs - Fulham / 13 mai 2007 / 16 ani si 68 zile

3. Isiah Brown - WBA / 5 aprilie 2013 / 16 ani si 117 zile

4. Aaron Lennon - Leeds / 23 august 2003 / 16 ani si 129 zile

5. Jose Baxter - Everton / 16 august 2008 / 16 ani si 191 zile

6. Gary McSheffrey - Coventry / 27 februarie 1999 / 16 ani si 198 zile

7. Rushian Hepburn-Murphy - Aston Villa / 14 martie 2015 / 16 ani si 198 zile

8. Reece Oxford - West Ham / 8 septembrie 2015 / 16 ani si 236 zile

9. Jack Robinson - Liverpool / 5 septembrie 2010 / 16 ani si 250 zile

10. Jack Wilshere - Arsenal / 13 septembrie 2008 / 16 ani si 256 zile