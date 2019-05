CE NEBUNIE! Guardiola nu a castigat doar titlul in Premier League, ci si un DUEL ISTORIC cu un rival ETERN: cifre FABULOASE pentru Pep

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Echipa lui Guardiola a castigat campionatul la photo-finish. Doar un punct i-a despartit pe "cetateni" de Liverpool in fruntea clasamentului.

Prin victoria din aceasta seara, Guardiola a reusit sa-l depaseasca pe Jose Mourinho, eternul sau rival. Guardiola a castigat 26 de trofee in 581 de meciuri in care a stat pe banca, pe parcursul a 10 sezoane. Cu alte cuvinte, Guardiola a castigat un trofeu la fiecare 22 de meciuri.

De cealalta parte, Mourinho a castigat 25 de trofee in cele 909 de meciuri in care a antrenat, de-a lungul a 19 sezoane. Asadar, Mourinho are o medie de un trofeu la fiecare 36 de meciuri.

