SUME COLOSALE incasate in Premier League | Ultima clasata ia de patru ori mai mult decat toata Liga 1! Liverpool depaseste Man City indiferent daca ia sau nu campionatul

Manchester City si Liverpool se lupta pentru titlu in Premier League in ultima etapa, astazi, de la ora 17:00.

Chiar daca pierde trofeul de campioana, Liverpool va fi pe primul loc in topul castigurilor in acest sezon.

Jurnalistii englezi au facut un raport al castigurilor pe care echipele din Premier League le vor incasa din drepturile TV pentru acest sezon, iar echipa antrenata de Jurgen Klopp este lider detasat.

Diferenta vine din faptul ca Liverpool a avut mai multe meciuri transmise in direct la TV decat restul echipelor.

In Premier League, fiecare echipa primeste 15 milioane de euro pentru fiecare meci televizat live, iar echipele cu peste 10 meciuri pe sezon televizate priveste inca 1,36 de milioane de euro.

Liverpool a avut 29 de meciuri transmise in direct, spre deosebire de Manchester City cu 26.

Daca va castiga titlul, echipa lui Pep Guardiola va primi 171,31 milioane de euro de la Liga engleza, in timp ce Liverpool va incasa 172,92 milioane de euro. In cazul in care echipa lui Klopp casitga, Liverpool va lua 175,12 milioane, iar suma incasata de City va scadea la 169,11 milioane.

Ultima clasata, Huddersfield va primi si ea peste 100 de milioane de euro, mai precis aproximativ 108,2 milioane de euro. Aceasta suma este de patru ori mai mare decat castigul total al Ligii 1 intr-un sezon.

Mai jos puteti vedea intregul top al castigurilor (n.r. sumele sunt exprimate in lire sterline):