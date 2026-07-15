Belgianul William Baeten (ex-FC U Craiova, FCSB) a intrat din minutul 80 la Drita, în timp ce Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni) a fost integralist.

La baltici a jucat şi fundaşul Rokas Lekiatas (ex-FC U Craiova).

Belgianul Amine Benchaib (ex-CS Mioveni, Farul Constanța) a calificat-o pe Kauno Zalgiris în turul următor, după ce a marcat golul victoriei cu 3-2, în deplasare, cu FC Drita în minutul 90+4, din penalty.

Marți seara s-au disputat mai multe întâlniri din a doua manșă din turul 1 preliminar al Champions League.

Amine Benchaib nu a convins în Superligă

Transferat de Hagi la Farul Constanța în iunie 2023, Amine Benchaib se anunța o mare promisiune:

”Începând de astăzi, mijlocașul Amine Benchaib, care deține dublă cetățenie belgiană și marocană, este noul jucător al echipei noastre.

În vârstă de 25 ani, Amine Benchaib evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și în carieră a mai jucat în țara natală pentru Lokeren, Charleroi și Kortrijk, dar și în România, pentru CS Mioveni, în sezonul recent încheiat”.

A plecat însă după un sezon, în care a jucat doar șase meciuri în toate competițiile (inclusiv cupele europene) și a înscris un gol pentru Farul (în 3-1 cu Rapid în play-off).

Rezultatele înregistrate în manşa secundă a turului I preliminar din Champions League

Marţi

The New Saints FC (Ţara Galilor) - (+) Sabah FC (Azerbaidjan) (în prima manşă 0-2) 1-2

(+) Shamrock Rovers FC (Irlanda) - Floriana FC (Malta) (0-2) 5-1

Inter Club d'Escaldes (Andorra) - (+) Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) (1-3) 1-1

(+) Larne FC (Irlanda de Nord) - SS Tre Fiori FC (San Marino) (1-0) 2-1

Riga FC (Letonia) - (+) FC Ararat-Armenia (Armenia) (0-2) 3-2

(+) KuPS Kuopio (Finlanda) - FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) (2-0) 2-3, după prelungiri

FC Drita (Kosovo) - (+) FK Kauno Zalgiris (Lituania) (1-1) 2-3

(+) PFC Levski Sofia (Bulgaria) - FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 4-0

ETO FC Gyor (Ungaria) - (+) Vikingur Reykjavik (Islanda) (0-1) 2-2

(+) FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - FC Flora Tallinn (Estonia) (3-2) 2-2

Miercuri vor avea loc meciurile:

Universitatea Craiova (România) - ML Vitebsk (Belarus) (4-1)

FC Atert Bissen (Luxemburg) - KI Klaksvik (Feroe) (1-2)

KF Egnatia (Albania) - FC Petrocub Hînceşti (Moldova) (1-1)

FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) - FC Kairat Almaty (Kazahstan) (1-2)

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar.