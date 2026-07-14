În minutul 21 al confruntării dintre Spania și Franța, ibericii au primit o lovitură de pedeapsă în urma unui duel în careu între Lamine Yamal și Lucas Digne. Faza a fost disecată de specialistul emisiunii Marcador, Alfonso Pérez Burrull, care a lămurit situația.
GALERIE FOTO Verdictul specialistului în cazul penalty-ului obținut de Lamine Yamal: „O eroare!”
Fostul arbitru Alfonso Pérez Burrull a analizat intervenția din care ibericii au deschis scorul la Cupa Mondială.
„O eroare a francezului”
Fostul arbitru a explicat de ce decizia de a acorda penalty a fost una complet justificată, punctând lipsa de atenție a fundașului francez în momentul degajării.
„Este foarte clar și o eroare a francezului”, a transmis Pérez Burrull, potrivit căruia contactul a fost evident, iar decizia nu a lăsat loc de interpretări: „Fotbalistul francez a pregătit piciorul fără să se uite la Lamine Yamal și îl lovește clar”.
În urma acestei infracțiuni, Mikel Oyarzabal a transformat cu siguranță de la punctul cu var, învingându-l pe Mike Maignan și aducând Spania în avantaj pe tabelă, 1-0.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News