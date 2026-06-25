Inter Milano, Benfica și Tottenham, printre echipele interesate de cumpărarea sa

Real Madrid este dispusă să se despartă de Franco Mastantuono, la doar un an după ce a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul de la River Plate. Printre echipele care și-au manifestat un interes concret față de jucător se numără Inter Milano, Rennes, Sporting Lisabona, Benfica Lisabona și Tottenham.

În funcție de raportul transmis de Jose Mourinho despre viitorul jucătorului, există și posibilitatea împrumutul său la River Plate, pentru un sezon, cu obiectivul să prindă mai multe meciuri în picioare și să fie readus pe Bernabeu, în 2027. Dar cum clubul îi curtează pe Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Yan Diomande (RB Leipzig), Marcus Rashford (Manchester United) și Rayan (Bournemouth), jucători care pot acoperi posturile preferate ale lui Mastrantuono, cel mai probabil va fi cedat definitiv.

În sezonul trecut, argentinianul a bifat 35 de meciuri și 3 goluri în toate competițiile pentru "Galactici", dar aportul său nu au avut efectul scondat de fani și de conducerea clubului.

A debutat la națională, dar nu a prins lotul pentru CM 2026

Franco Mastantuono (18 ani) este născut la Azul (Provincia Buenos Aires) și s-a format la juniorii cluburilor River de Azul, Club Cemento și River Plate. La nivel de seniori a evoluat pentru River Plate (2024-2025) și Real Madrid (2025-2026).

Are 4 selecții pentru naționala de seniori a Argentinei (nu a prins lotul pentru CM 2026), iar în palmaresul său se găsește Supercopa Argentina (2023 / s-a jucat în martie 2024). Poate juca ca extremă dreapta și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 45 de milioane de euro. Acesta deține și cetățenie italiană.

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