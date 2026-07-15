OFICIAL Cu ce echipă din străinătate a semnat Sebastian Mladen, dublu campion al României și nepot al lui Gică Popescu

Cu ce echipă din străinătate a semnat Sebastian Mladen, dublu campion al României și nepot al lui Gică Popescu Stranieri
SPORT.RO
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Fotbalistul va împlini în decembrie 35 de ani.

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Sebastian MladenFarul ConstantaGica PopescuKallitheaViitorul Constanta
Din articol

Sebastian Mladen (35 de ani în decembrie), dublu campion al României cu Viitorul/Farul Constanța și nepot al lui Gică Popescu, a plecat în această vară de la Panetolikos, după patru sezoane petrecute în Super Liga Greciei.

Polivalentul Mladen, fundaș sau mijlocaș defensiv, va continua însă în fotbalul elen.

Mladen va juca la Kallithea

Ieri, românul a fost prezentat oficial de Athens Kallithea FC, echipă ajunsă în divizia secundă.

”Mladen a fost unul dintre căpitanii lui Panetolikos în ultimele patru sezoane și a petrecut precedentele șapte sezoane la Farul Constanța din România, unde a câștigat titlul și Cupa”, a notat noul club al fotbalistului român.

Mladen a ajuns în Grecia în luna august a anului 2022, de la Farul Constanța la Panetolikos. 

A fost legitimat la AS Roma și are peste 200 de meciuri în Superligă

El și-a făcut junioratul la școala de fotbal a unchiului său Gică Popescu, de unde a plecat la AS Roma, unde însă nu a prins vreun meci la prima echipă.

A fost legitimat la Farul (fosta Viitorul) din ianuarie 2017, dar a mai jucat la Constanța în sezonul 2012-2013, sub formă de împrumut de la AS Roma.

În mai 2022, Mladen aduna 200 de meciuri pentru Farul Constanța și Viitorul Constanța și declara:

”Sunt foarte fericit că am atins acest număr de meciuri. Sunt momente frumoase, pentru că am jucat doar pentru Farul în Liga 1. Sper ca pe viitor să disput cât mai multe partide și să fie totul bine.

Cei zece ani au trecut destul de repede, dar sunt încă tânăr și mai am mult de jucat”.

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