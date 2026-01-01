În fotbalul modern, se pune un accent tot mai mare pe jocul de picior al portarului. De multe ori, antrenori precum Josep Guardiola (Manchester City) și Luis Enrique (PSG) insistă ca o fază să fie construită din spate, de la nivelul portarului.

Ca de obicei însă, tot ce e mult strică! Și, pentru că li s-a tot spus să joace la firul ierbii, în detrimentul unor degajări clasice, portarii au început să-și asume niște riscuri inutile. Exact cum s-a întâmplat, în această seară, în prima repriză a meciului Liverpool – Leeds.

Alisson l-a pus pe Ampadu cu toată poarta în față!

Într-un moment în care meciul era destul de echilibrat, goalkeeper-ul brazilian al gazdelor a fost pe punctul de a contribui la deschiderea scorului.

În minutul 32, Alisson a primit o pasă de la Conor Bradley. În loc să degajeze puternic, portarul lui Liverpool a încercat o pasă cu… exteriorul! Și, ca alegerea sa neinspirată să fie întregită, a trimis central până la Ampadu de la Leeds. Acesta, cu toată poarta în față, a șutat, dar fără forța necesară. Spre ușurarea lui Alisson, care a avut timp pentru a se replia și a reține mingea, după cum se poate vedea aici.

