Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional în Serie A

Clubul AS Roma explorează posibilitatea unei reveniri senzaţionale a lui Mohamed Salah, pe măsură ce cresc incertitudinile cu privire la viitorul egipteanului la Liverpool, scrie site-ul Football Italia.

Potrivit ziarului La Repubblica, relaţiile dintre Mohamed Salah şi Liverpool s-au deteriorat semnificativ în ultimele săptămâni. În ciuda semnării unei prelungiri de contract până în 2027 în primăvara trecută, tensiunile cu antrenorul principal Arne Slot sunt la cote ridicate în urma netitularizării egipteanului în câteva partide şi a unor declaraţii publice care au tensionat situaţia.

Liverpool ar fi dispusă să ia în considerare un împrumut extraordinar în ianuarie, dar obstacolele financiare sunt substanţiale. Salah câştigă în jur de 24 de milioane de euro brut pe sezon, ceea ce înseamnă că şi un împrumut pe şase luni ar costa Roma aproape 12 milioane de euro, chiar dacă jucătorul este de acord să-şi reducă pretenţiile.

Salah, în vârstă acum de 33 de ani, a fost jucătorul Romei în sezonul 2015-2016.

Deocamdată, ideea venirii lui Salah rămâne un scenariu de vis, mai degrabă decât o negociere concretă, genul de transfer surpriză care nu i-a fost promis încă antrenorului Gian Piero Gasperini. Prin urmare, conducerea Romei se concentrează pe întăriri în atac mai uşor de realizat.

O astfel de opţiune este Giacomo Raspadori, discuţiile cu Atletico Madrid fiind, se pare, într-un stadiu avansat. Gruparea spaniolă doreşte o tranzacţie în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, structurată sub formă de împrumut cu obligaţie de cumpărare, legată de calificarea în Liga Campionilor. Directorul sportiv, Frederic Massara, speră să finalizeze transferul în câteva zile, permiţându-i lui Raspadori să fie disponibil pentru deplasarea Romei la Bergamo.

Joshua Zirkzee este un alt nume luat în considerare, deşi situaţia sa este mai complicată. Nu este de aşteptat ca Manchester United să autorizeze un transfer înainte de mijlocul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că Roma ar putea avea nevoie de răbdare.

Agerpres

Rezumat Premier League | Arsenal - Aston Villa 4-1

