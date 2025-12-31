Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Coșmarul lui Arne Slot la Liverpool: „Ne-a fost greu”

Campioana Liverpool a irosit un avantaj de două goluri, iar Ao Tanaka a adus egalarea pentru gazde la meciul de pe 6 decembrie.

Niciuna din cele două echipe nu a pierdut vreun meci luna aceasta. Liverpool, clasată pe locul patru, a câştigat ultimele sale trei meciuri din campionat. Leeds ocupă locul 16, cu şase puncte deasupra zonei retrogradării, şi este neînvinsă în ultimele cinci partide, reuşind victorii împotriva lui Chelsea şi Crystal Palace.

"Da, aş putea (să fac faţă), dar prefer să nu mai trec printr-o zi ca aceea. Dar face parte din viaţa noastră în fotbal. Avem suişuri şi coborâşuri, aşa că trebuie să acceptăm asta", a declarat Slot reporterilor înaintea primului meci al formaţiei sale din 2026.

Slot a lăudat strategia folosită de antrenorul lui Leeds, Daniel Farke, împotriva lui Liverpool. Leeds, care evolua cu cinci fundaşi, a trecut la o formaţie mai ofensivă, cu patru fundaşi, şi a marcat trei goluri în 22 de minute.

"Ne-a fost greu, sau mult mai greu... când au început să joace 4-3-3 în ultimele 20 de minute ale meciului. Tot atunci au marcat golurile lor", a spus Slot.

"Cu siguranţă voi analiza ambele (aşezări), dar mai ales momentul în care au trecut la o aşezare cu patru fundaşi", a adăugat olandezul.

