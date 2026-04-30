Alfie Whiteman a luat pe toată lumea prin surprindere la finalul sezonului trecut, când a decis să se retragă din fotbal, în ciuda vârstei, 26 de ani! Ultima dată sub contract cu Tottenham, alături de care a câștigat și Europa League în vara lui 2025, englezul a hotărât să pună mănușile de portar la loc de cinste!

Născut la Londra, la 2 octombrie 1998, acum în vârstă de 27 de ani, Alfie Whiteman a decis să urmeze o altă carieră și s-a orientat către artă, acum fiind fotograf, actor și regizor! Este atras de această zonă, iar fotbalul nu îl mai făcea fericit.

Fostul portar Alfie Whiteman a cucerit Europa League cu Radu Drăgușin

Imediat după decizia care i-a schimbat fundamental viața, Whiteman a semnat primul contract ca fotograf profesionist! A acceptat propunerea celor de la Somesuch, companie internațională cu puncte de lucru atât în Anglia, la Londra, cât și în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles.

Alfie Whiteman a avut o carieră de fotbalist care a fost dedicată celor de la Tottenham! S-a format la clubul pentru care evoluează și Radu Drăgușin, iar în timp a fost împrumutat la o formație din Suedia, la Degerfos.

Alfie Whiteman e acum fotograf, regizor și actor

El a încheiat cariera doar cu un meci la profesioniști pentru echipa mare a englezilor, într-un duel din sezonul 2020 - 2021 de Europa League, contra celor de la Ludogoreț (26 noiembrie 2020, scor 4-0, la Londra), când a intrat de pe bancă.

”Am semnat cu Spurs la 10 ani. Apoi am părăsit școala la 16 ani și m-am dedicat complet fotbalului. Când aveam 17 sau 18 ani și locuiam în chirie, aveam un sentiment în interiorul meu: «Asta e tot?»”, a declarat Whiteman pentru The Athletic, subliniind că, în ciuda succesului, nu era fericit.

Mă urcam în microbuz, mergeam la antrenamente, studiam Științele Sportului și mă întorceam acasă să joc jocuri video. De la o vârstă destul de fragedă mi-am dat seama că nu sunt fericit aici. Stereotipul fotbalistului este, în general, destul de adevărat. Era cultura golfului, a trusei de toaletă.

Eram acel tânăr fotbalist, imi doream trusa de toaletă de la Gucci și conduceam un Mercedes”, a spus fostul portar.

Alfie Whiteman a povestit cum a luat decizia a merge în zona artei. A lucrat la un scurtmetraj, iar apoi a primit oferta amintită. ”Am spus: «Da, voi veni să țin luminile!» Și cu o zi înainte de filmare mi-au cerut și un videoclip, așa că am spus: «O să o fac. O să o fac!». Nu era niciun buget, nimic.

M-am prezentat cu el în ziua respectivă și am alergat cu camera mea, apoi am dus-o la un editor, m-am așezat lângă el, am realizat acel material și a fost publicat”, a mărturisit Whiteman începutul său în noua carieră.