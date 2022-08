Adversara lui FCSB a făcut azi un transfer de peste 60 de milioane de euro

West Ham se pregătește intensiv de câștigarea Conference League, iar conducerea nu a întârziat să apară cu noi transferuri la echipa din Premier League.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că West Ham și Olympique Lyon au ajuns la un acord cu privire la Lucas Paqueta.

West Ham and Olympique Lyon have now reached a verbal agreement for Lucas Paquetá, after new round of talks in the morning. Deal now at the final stages. ????⚒️???????? #WHUFC

Time to exchange documents and seal agreement already discussed on personal terms with Lucas Paquetá’s agents. pic.twitter.com/93CpsslDY5