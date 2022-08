Telles a făcut senzație la echipa de unde a fost transferat în Premier League, FC Porto. În 194 de apariții pentru portughezi, fundașul lateral a înscris 26 de goluri și a pasat decisiv de 57 de ori, fapt care l-a făcut să fie curtat de United.

În momentul în care a aterizat pe Old Trafford, Luke Shaw a reînceput să joace excelent, iar Telles, adus cu scopul de a-l înlocui pe internaționalul englez, nu a mai reușit să se impună în fața acestuia.

Astfel, din 2020 până acum, fundașul brazilian a fost prezent în doar 50 de meciuri pentru Manchester United, oferind doar opt assisturi și un gol, în cele aproape 3.800 de minute.

Erik ten Hag își dorește să reclădească echipa și să o ajute să redevină forța de odinioară. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe paginile social media că Telles ar putea ajunge la Sevilla în această perioadă de mercato.

S-a zvonit că brazilianul este dorit și de fosta sa echipă, Porto, însă, nimic concret. Spaniolii sunt favoriți să-l legitimeze pe Alex Telles, care ar putea să se relanseze în La Liga.

Sevilla are pushing to sign Alex Telles as direct contacts with Manchester United continue. No bid from Porto, it’s Sevilla leading the race. ???????????? #MUFC

Talks are progressing well on Sevilla side as revealed yesterday ⤵️ https://t.co/2FoiqZXW73