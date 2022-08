Portughezul cumpărat de la Wolves, pentru 44,7 milioane de euro, a semnat un nou contract, valabil până în 2027. Precedenta înțelegere a lui Jota cu Liverpool expira în 2025.

În cele două sezoane petrecute până acum la Liverpool, Jota a fost unul dintre oamenii importanți ai lui Jurgen Klopp, reușind să marcheze 34 de goluri și să ofere 9 pase decisive în cele 85 de meciuri jucate.

"Sunt foarte mândru! M-am impus în echipă de când am ajuns, asta mi-am dorit de la început. Acum, noul contract este o dovadă că persoanele din club au încredere în mine", a spus Diogo Jota, după semnarea contractului.

Diogo Jota este al doilea jucător important din lotul lui Liverpool care își prelungește contractul în perioda recenteă, după Mohamed Salah.

"Marchează, muncește incredibil pentru echipă. Poate juca în toate pozițiile de atac, are o atitudine incredibilă", a spus și Jurgen Klopp, despre Diogo Jota.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds ????????