SOC in lumea wrestling-ului! Un fost star WWE este de negasit dupa ce a fost tras in larg de curentii oceanului! Fiul sau a fost scos de salvamari din apa 

Un fost superstar din WWE a fost cu familia la plaja, insa curentii puternici din ocean l-au tras in larg.

Shad Gaspard (39 de ani) este de negasit dupa ce a fost impreuna cu familia pe o plaja din Venice, Los Angeles.

Fostul star WWE a intrat in apa cu fiul sau si un grup de persoane, iar salvamarii au fost nevoiti sa intervina de urgenta.

Potrivit TMZ, fiul lui Gaspard a fost salvat, insa fostul wrestler nu a fost localizat inca.

Un oficial care lucreaza la Departamentul de Pompieri din LA a declarat presei ca un adult "s-ar fi scufundat".

In zona au fost trimisi scufundatori, impreuna cu elicoptere care cerceteaza zona in care s-a petrecut incidentul.

Gaspard si-a facut debutul in WWE in 2003, iar ultima sa aparitie pe TV a fost la Smackdown, in 2010.