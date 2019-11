Scandal MONSTRU pentru o nota de plata de 500 de milioane de dolari! Avionul n-a putut sa decoleze! Ce au patit starurile WWE la Riad

Au fost tinuti ostatici sau a fost vorba doar despre o defectiune tehnica?

Asta e intrebarea la care presa internationala incearca sa raspunda dupa incidentul in care au fost implicate vedetele WWE in Arabia Saudita.

Sefii promotiei neaga o disputa cu sauditii, insa informatiile aparute deja in spatiul public spun altceva. Aproape 200 de persoane, wrestleri si membri ai staff-ului de organiare, au stat 6 ore pe pista in asteptarea plecarii avionului care trebuia sa-i duca inapoi in Statele Unite. Din cauza problemei de la Riad, luptatorii au ratat un show programat in Buffalo, New York.

Conform unor surse apropiate WWE, avionul care trebuia sa-i duca acasa pe wrestleri a fost tinut la sol din cauza unei dispute in jurul unei datorii neachitate de catre sauditi, in valoare de 500 de milioane de dolari.

Printul mostenitor Mohammed bin Salman s-a infuriat din cauza refuzului primit din partea sefului WWE de a transmite in direct evenimentul de la Riad. Vince McMahon a fost pana la urma convins, insa transmisiunea a inceput cu o intarziere de 40 de minute, ceea ce nu i-a convenit deloc lui Mohammed bin Salman.

McMahon si starurile Hulk Hogan sau Tyson Fury au zburat la New York la bordul avioanelor private pe care le detin, insa restul wrestlerilor au trebuit sa astepte ordinul lui Salman de decolare. Autoritatile saudite resping informatiile aparute in presa si spun ca a fost vorba doar despre 'defectiuni tehnice'.