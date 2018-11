A provocat un luptator din WWE sa demonstreze in direct ca wrestlingul nu este FAKE! A regretat imediat decizia! VIDEO

Sin Cara a fost invitat la o emisiune din Mexic.

Fost campion la echipe in NXT, Sin Cara este unul dintre cei mai cunoscuti mexicani din WWE. Vazut la debut ca urmas al lui Rey Mysterio, Sin Cara a ajuns in cea mai importanta companie de wrestling in 2009. In prezent, el lupta in Raw.

Invitat la o misiune in tara natala, Sin Cara a fost provocat de unul dintre invitati sa execute una dintre loviturile specifice pentru wrestling - un 'chop', ceea ce reprezinta o palma peste pieptul adversarului. Sin Cara nu a ezitat si l-a invinetit pe "provocator".