De la MONSTRU in ringul de wrestling la PRIMAR! Unul dintre cei mai cunoscuti luptatori din WWE a castigat alegerile

Glenn Jacobs, cunoscut fanilor wrestlingului dupa numele de Kane, a castigat alegerile pentru postul de primar in Knox County, Tennessee.

Poreclit "Marele Monstru Rosu" in lumea wrestling, Glenn "Kane" Jacobs pune pauza carierei din ring pentru a se ocupa de politica! Jacobs a castigat alegerile cu o diferenta mare fata de adversara, Linda Haney - 51.804 voturi la 26.224 voturi!

Paradoxal, pentru Kane a fost mai dificil sa castige alegerile din partidul Republican - a avut doar 23 de voturi peste Brad Anders. Orasul al carui primar a devenit, Knox County, este al 3-lea in statul Tennessee din punct de vedere al populatiei.

Kane este unul dintre veteranii din lumea wrestlingului, avand in palmares toate centurile importante. Ultima data in ring a aparut la Extrem Rules pe 15 iulie cand a pierdut alaturi de Daniel Bryan impotriva campionilor la echipe, Bludgeon Brothers.

Kane este al 2-lea superstar din wrestling care castiga alegerile pentru o functie importanta in SUA dupa Jesse "The Body" Ventura, cel care a devenit in 1998 Guvernatorul Minnesota.