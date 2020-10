NEWS ALERT! Fiul lui MICHAEL SCHUMACHER va debuta IN ACEST WEEKEND in FORMULA 1! Pentru ce echipa va pilota

Conform spaniolilor de la FormulaRapida.es Mick Schumacher, fiul fostului mare campion Michael Schumacher, va semna un contract pe 1 an cu Alfa Romeo si va debuta chiar in acest weekend, cand va conduce masina lui Antonio Giovinazzi in prima sesiune de antrenamente libere care va avea loc vineri, 9 octombrie, dupa cum au informat chiar reprezentantii echipei italiene.

RUMOUR | ???????? Mick Schumacher will sign a one-year deal with Alfa Romeo on Friday, according to Spanish sources. It's also expected that Kimi Raikkonen will be his team mate in 2021. Schumacher makes his Free Practice debut this weekend at the Eifel GP.

???? Formula Motorsport Ltd pic.twitter.com/z10kjctnOX