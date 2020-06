Mick Schumacher RUPE TACEREA! Fiul legendarului pilot de Formula 1 vorbeste in public despre tatal sau: "Asta e cel mai important lucru!"

Fiul lui Michael Schumacher, Mick, a vorbit printre putinele dati despre legendarul sau tata.

Mick (21 de ani) vrea sa duca mai departe legenda tatalui sau si vrea sa faca o cariera in Formula 1.

Tanarul a dezvaluit intr-o scrisoare deschisa care sunt cele mai importante lectii pe care le-a invatat de la tatal sau. Desi vorbeste extrem de rar despre aceste lucruri, Mick s-a hotarat sa dezvaluie cateva sfaturi importante ale unuia dintre cele mai importante nume din lumea sportului si a automobilismului.

"El este intotdeauna tatal meu in primul rand. Una dintre principalele lectii pe care mi le-a oferit este sa ramai constant, sa nu fii niciodata prea euforic sau prea deprimat.

Mi-am dat seama destul de devreme ca vreau sa fiu sofer de Formula 1, un campion. Am urcat in kart-uri de cand aveam trei ani, am participat la cursele nationale de la opt. Cand aveam 11-12 ani, stiam ca vreau sa fac asta la nivel profesionist.

Am folosit diferite nume pentru a ramane sub acoperire, pentru a reusi sa-mi imbunatatesc performantele fara notorietatea de a fi fiul lui Michael Schumacher.

Dar, sincer, nu simt nicio presiune sa duc numele familiei sau sa fac exact ceea ce a facut tatal meu. Cea mai mare parte a stresului provine din ceea ce fac eu, gandindu-ma la ce am facut gresit si la cum pot imbunatati.

Oamenii au vazut revistele si partile frumoase ale tatalui meu, pe care le inteleg in totalitate. Inteleg. Adica, a concurat la cinci campionate Formula 1 pana in anul in care m-am nascut si este incredibil, nu? Dar nu m-am uitat niciodata la tatal meu ca fiind cel mai mare sofer din lume", a dezvaluit Mick Schumacher, potrivit Daily Star.

Mick a urmat dorintele familiei sale si nu a vorbit despre starea de sanatate a tatalui sau. Michael Schumacher a fost transportat anul trecut la un spital din Paris pentru a fi supus unui tratament revolutionar, dupa ce in 2014 a suferit un accident grav la ski.

Mick Schumacher a inceput in Formula 4 si a evoluat pana la Formula 2, unde concureaza in prezent.