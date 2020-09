Ultimele vesti despre Michael Schumacher. Sotia Corinna l-a mutat din Elvetia in Spania. "Numai 3 persoane il pot vizita. Nu vorbeste, comunica doar cu ochii"

In presa internationala au aparut noi informatii despre situatia in care se afla fostul pilot german, in urma tragicului accident la schi din 2013.

Astfel, pentru ca sezonul calduros s-a incheiat, sotia Corinna a luat decizia de a-l muta pe Michael Schumacher de la resedinta din Elvetia la cea din Mallorca (Spania), in Insulele Baleare, acolo unde clima este mult mai prielnica. Interesant e faptul ca vila respectiva a fost achizitionata de Corinna Schumacher in 2017 de la presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, in schimbul a 30 de milioane de euro.

De asemenea, zilele trecute, modelul Elisabetta Gregoracci ("fosta" lui Flavio Briatore) a declarat ca "Schumi" beneficiaza de cele mai bune conditii, iar Corinna incearca sa limiteze la maxim numarul oaspetilor. "Doar 3 persoane il pot vizita, eu stiu cine sunt. El nu vorbeste, comunica doar cu ochii", a precizat aceasta.