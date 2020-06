Michael Schumacher va fi operat! Care sunt asteptarile medicilor

Michael Schumacher va fi supus unei interventii chirurgicale.

Potrivit publicatiei Le Figaro, fostul pilot va fi operat de medicul Philippe Menasche, care se asteapta ca in urma interventiei sa aiba loc o regenerare a sismului nervos central.

Operatia vine in continuarea tratamentului de ultima generatie cu celule stem, la care Schumacher a fost supus la Paris.

Reamintim ca germanul s-a accidentat la schi in 2013, de atunci el nemaifiind vazut in public.

In alta ordine de idei, fostul pilot, care are 7 titluri mondiale in palmares, a fost ales cea mai influenta persoana din Formula 1. Expertii din domeniu au realizat o lista cu 32 de personalitati din F1, iar Schumacher a fost votat in runda finala de 61% dintre respondenti, invingandu-l astfel pe Bernie Ecclestone.