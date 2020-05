Cum se poate practica sportul dupa 15 mai? Ministerul Tineretului si Sportului face lumina in cazul restrictiilor impuse: raspunsurile la cele mai frecvente intrebari

MTS a oferit noi lamuriri in ceea ce priveste practicarea sportului dupa data de 15 mai. Cele mai frecvente intrebari ale iubitorilor de sport au primit raspunsurile.

Romania a iesit oficial din starea de urgenta in 15 mai, moment in care a fost instituita stare de alerta.

Pandemia de Covid-19 inca pune probleme intregii lumi si multe persoane nu cunosc cu exactitate masurile de siguranta impuse.

Ministerul Tineretului si Sportului a oferit raspunsurile la cele mai frecvente intrebari pe care iubitorii sportului le-au pus in aceasta perioada, tinand cont de prevederile legale in vigoare privind reluarea activitatii sportive dupa 15 mai.

Cele mai frecvente 27 de intrebari:

"1. Pot face sport in aer liber? Pot, de exemplu, sa alerg in parc? Pot sa fac exercitii fizice in aer liber?

Raspuns: Da, doar individual si in grupuri de maxim 3 persoane. Oricine, copil sau adult, poate face exercitii in aer liber, cu conditia pastrarii unei distante de siguranta: 2 metri pentru momentele de repaus, 6 metri in conditii de efort intens.

2. Pot face sport in sala, intr-un spatiu inchis?

Raspuns: Nu, sporturile in spatiu inchis nu sunt permise in aceasta faza.

3. Se deschid bazele sportive (ex: stadioane, terenuri de sport)?

Raspuns: Doar cele in aer liber si pentru sporturi practicate individual, nu in colectiv. Administratorii au raspunderea sa stabileasca un numar maxim de persoane care pot intra in baza si sa aplice un regulament de acces si triaj epidemiologic.

4. Pot merge sa alerg pe pista unui stadion?

Raspuns: Da, daca este o activitate individuala, respectand regulile acelei baze sportive si distanta fata de ceilalti.

5. Ce reguli exista la intratrea intr-o baza sportiva, fie pentru seniori sau copii?

Raspuns: La sosirea in baza sportiva se va face triaj epidemiologic si masurarea temperaturii corporale, adminstratorul acesteia va nota nominal in tabel toate persoanele care au intrat. Nu se va depasi numarul maxim admis, astfel incat sa se evite aglomeratia. Se va respecta distanta fata de alti sportivi. Nu se vor practica sporturi in echipa si de contact. Nu se vor folosi dusurile, vestiarele si celelalte spatii cu rsic epidemiologic mare. Se va merge direct acasa de la antrenament.

6. Pot incepe copiii sa faca sport?

Raspuns: Da, doar in aer liber, cu exercitii fizice in grupuri de maxim 3 persoane. Se pot antrena oriunde doresc, intr-un parc sau intr-o baza sportiva.

7. Pot sa se antreneze copiii la fotbal?

Raspuns: Da, la fel, doar in aer liber, cu exercitii in grupuri de maxim 3 persoane. Nu se pot antrena in echipa. Antrenamentul cu mingea poate fi facut doar individual, nu in grup, fiecare participant folosind mingea proprie.

8. Se pot deschide scolile de fotbal?

Raspuns: Se pot deschide daca au terenuri in aer liber. Se pot deschde doar pentru antrenamente individuale in grupuri de maxim 3 (doi copii si antrenorul) respectand distanta fata de alte grupuri de antrenament. Antrenamentele colective nu sunt permise.

9. Cati copii pot intra pe un teren de fotbal la antrenament?

Raspuns: Administratorul bazei sportive are responsabilitatea sa faca aceste calcule, astfel incat copiii sa se poata antrena in grupuri de maxim 3, pastrand distanta, fara a interactiona cu alte grupuri de 3. Antrenorii trebuie sa aiba disponibilitatea de a lucra cu maxim doi copii simultan. Parintii sau publicul nu pot intra in baza sportiva ca sa asiste.

10. Putem face sporturi de echipa – volei, rugby, baschet, handbal, fotbal sau mini-fotbal?

Raspuns: Sportivii seniori sau juniori din aceste discipline pot face exercitii fizice in aer liber in grupuri de maxim 3. Jocul in echipa nu este permis, pe nicio suprafata, inclusiv pe nisip.

11. Se pot face antrenamente cu mingea? (exemplu: fotbal, hanbdal, baschet, volei)

Raspuns: Da, depinde insa de specificul fiecarui sport. In ce priveste fotbalul, unde contactul cu balonul se face la nivelul piciorului, se poate face antrenament in grup de maxim 3 persoane, in aer liber. In ce priveste sporturile unde contactul cu balonul se face cu mana, de exemplu handbal, volei, rugby, este recomandat ca mingea sa fie folosita individual la antrenament.

12. Copiii sau sportivii se pot intalni si exersa cu antrenorul?

Raspuns: Da, daca sunt maxim 3 persoane si daca activitatea este in aer liber.

13.Pot juca fotbal cu prietenii in parc sau in curtea unei scoli?

Raspuns: Numai in grupuri de maximum 3 persoane, atat timp cat contactul cu balonul este la nivelul piciorului. In starea de alerta , regula cu grupuri de maxim 3 persoane se aplica tuturor domeniilor de activitate, nu doar sportului.

14. Pot face sporturi de contact, exemplu: judo, karate, box?

Raspuns: Se poate face doar pregatire fizica generala, individual, in aer liber sau acasa. Sporturile care implica un contact fizic direct nu sunt permise in aceasta faza.

15. Putem merge la bazin sa inotam?

Raspuns: Deocamdata nu, nici sportivii de performanta, nici amatorii sau copiii. Singurii care vor intra intr-un sistem centralizat si izolat de pregatire sunt sportivii care merg la Jocurile Olimpice. Inotul este considerat de specialisti ca avand un risc ridicat. Vom pregati in fazele a doua si a treia si deschiderea bazinelor, daca situatia va evolua in bine.

16. Se deschid piscinile de la hoteluri?

Raspuns: Regimul lor va fi reglementat de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, fiind o activitate comerciala.

17. Pot merge copiii la antrenamente la gimnastica sau dans sportiv?

Raspuns: Doar daca sunt exercitii in aer liber in grupuri de maxim 3 persoane. Antrenamentele in sala (sau in spatii inchise) nu sunt permise.

18. Putem juca tenis?

Raspuns: Se poate juca tenis doar la simplu si cu maxim 3 persoane pe un teren (exemplu: 2 jucatori + 1 antrenor). Publicul nu poate asista. Tenisul la dublu nu este permis deoarece se depaseste numarul de maxim 3 persoane si nu se mai pot respecta normele de distantare. Se recomanda ca fiecare jucator sa isi foloseasca doar racheta si mingile proprii, pe care le va marca.

19. Se deschid salile de fitness?

Raspuns: Regimul lor va fi reglementat de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, fiind o activitate comerciala. Fiind activitati in spatii inchise, deocamdata ele nu pot fi reluate. Ministerul Tineretului si Sportului se va implica sa ajute si sa sa ofere expertiza pentru reglementarile din acest domeniu.

20. Se poate practica canotajul?

Raspuns: Orice sport cu barca se poate practica doar individual, cu o persoana in barca. Exceptia o fac sportivii de la nivel olimpic, care sunt intr-un regim de cantonament inchis.

21. Pot merge cu bicicleta in afara localitatii?

Raspuns: Mersul cu bicicleta, ca activitate, este permis, pastrand o distanta fata de alti ciclisti. Circulatia pe drumurile publice este reglementata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

22. Pot merge la pescuit?

Raspuns: Da, daca sunteti in grup de maxim 3 persoane.

23. Ce sporturi pot fi practice dupa 15 mai?

Raspuns: Ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Sanatatii a stabilit urmatoarea lista: aeronautica, alpinism, atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, discului, greutatii, sulitei), automobilism, caiac (caiac sprint, rafting, stand-up paddle, caiac pe ape repezi), canotaj, ciclism: ciclism rutier, mountain bike, echitatie, golf, karting, motociclism, tenis (proba de simplu), tir cu arcul, tir sportiv, yachting ( windsurfing, barci cu vele), bob si sanie (probele pe rotile si piste sintetice), schi biatlon (probele pe rotile si piste sintetice), dar si pregatirea fizica generala (exercitii in aer liber, facute individual, din scoala alergarii, exercitii cu propria greutate si asa mai departe).

24. Cine decide ce baze sportive se deschid?

Raspuns: Fiecare baza are un administrator care va lua aceste decizii (fie ca este primaria sau un operator privat), cu respectarea legilor si ordinelor de pe durata starii de alerta. Ministerul Tineretului si Sportului nu se ocupa in mod direct de inchiderea sau deschiderea unor baze, cu exceptia Centrelor Nationale Sportive aflate in proprietatea sa, unde se antreneaza loturile olimpice.

25. Sunt permise drumetiile in natura sau montane?

Raspuns: Activitatea in sine este permisa, daca se face individual si nu in grup mai mare de 3. Va rugam sa tineti cont ca deplasarea si circulatia pe drumurile publice, in afara localitatii, pe durata starii de alerta, este reglementata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, nu de Ministerul Tineretului si Sportului.

26. Vor reporni competitiile sportive?

Raspuns: Nu in aceasta faza a epidemiei. Daca evolutia va fi una pozitiva si specialistii ne vor spune ca este sigur, vom putea lua in calcul si deschiderea unor competitii.

27. Vor fi schimbate sau actualizate aceste reguli si daca da, cand?

Raspuns: Din doua in doua saptamani, vom evalua impreuna cu specialistii epidemiologi care este situatia si vom anunta daca sunt actualizari, in sens permisiv sau restrictiv. La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului s-a format o Comisia consultativa care va analiza impactului pandemiei de coronavirus asupra activitatii sportive si va identifica solutiile de relansare a sportului."