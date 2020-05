Liga 1 se poate desfasura sub noi reguli! Ce MASURI DRASTICE i se aplica unei echipe daca un jucator este infectat cu CORONAVIRUS

Echipele din Liga 1 au revenit la antrenamente, urmand protocolul medical impus de FRF.

Cluburile din Liga 1 au inceput sa se antreneze individual, iar acum au trecut la grupuri mici. Ele urmeaza un protocol medical strict de desfasurare a activitatii, trimis de FRF.

Pentru reluarea campionatului v-a trebui elaborat un nou protocol, care trebuie respectat pentru a se evita infectare jucatorilor cu COVID-19. Problema este ca un punct din acest nou protocol da peste cap toate calculele. Ramane de vazut daca documentul se va aproba sau nu.

In cazul in care sunt cazuri pozitive printre jucatorii din Liga 1, dar campionatul tot se va relua, atunci echipa de la care provine jucatorul bolnav va pierde la 'masa verde' cu 0-3, anunta Gazeta.

Acest lucru s-ar repeta pana jucatorul se vindeca. FRF si LPF discuta pentru ca reluarii Ligii 1 sa aiba loc in iunie. Campionatul trebuie reluat, in principal, datorita banilor din drepturile tv deoarece multe echipe traiesc din aceste sume. in cazul in care nu se reia, cluburile trebuie sa restituie anumite sume de bani catre televiziuni.