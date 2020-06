Cum arata bolidul construit in Polonia, care este cunoscut ca “Lamborghini din Europa de Est”

La Varsovia se fabrica o masina cu 800 CP.

Arrinera Hussarya GT este o masina sport construita pentru competitiile de FIA GT3 de compania poloneza Arrinera Automotive, cu sediul in Varsovia. Aceasta este un coupe cu doua usi cu scrissor doors, are un motor GM LS3, V8 de 6.2l, supraalimentat si montat la jumatatea caroseriei (mid-mounted), care produce 800 CP (588 kW), are tractiune spate si o cutie de viteze CIMA. Bolidul polonez atinge viteza maxima de 350 km/h si are performante foarte bune pentru 0-100km/h (3 secunde), 0-200 km/h (13 secunde), sfert de mila (402 metri - 10 secunde) si franare (200km/h - 0, in 133 metri). Hussarya cantareste 1.300 kg, cu o caroserie din fibra de carbon si kevlar.

Pretul unei masini pleaca de la 140.000 de euro. Primul model Hussarya a fost produs in editie limitata, de doar 33 de bucati, incepand cu 2012, in timp ce ultimul model a fost inaugurat in 2016, in cadrul Goodwood Festival of Speed, si se scot cel mult 100 de masini pe an. De asemenea, polonezi au dezvaluit si un prototip electric, care va intra in fabricatie in curand. Desi masina este cunoscuta ca „Lamborghini din Europa de Est”, ea este foarte cautata de vedetele poloneze si de colectionarii din lumea intreaga.

Compania producatoare a fost fondata, in 2008, de fratii Lukasz si Marek Tomkiewicz, care au lucrat cu designerul Pavlo Burkatskyy, cu inginerul Janusz Piechna de la Warsaw University of Technology pentru aerodinamica si cu inginerul mecanic Krzysztof Stelmaszczuk pentru motor. Polonia are o lunga istorie in aceasta industrie si este unul dintre cei mai mari producatori de automobile din Centrul si Estul Europei, pe piata poloneza fiind active companiile FCA Poland (Fiat Crysler Automobiles), Volkswagen Poznan, Man Bus, Opel, Scania, Volvo Buses, AMZ-Kutno, Automet, Jelcz, Melex, Solaris, Solbus si Ursus.